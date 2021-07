Presidente Marcelo encontra-se com Arcebispo de Luanda

O Arcebispo de Luanda, D. Filomeno do Nascimento Vieira Dias, manteve nesta Sexta-feira 16 de Julho, no Paço Arquiepiscopal de Luanda um encontro com o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

Antes do encontro Dom Filomeno em entrevista a RTP, afirmou que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) deve ter como base “princípios e valores” comuns e não apenas “interesses” pontuais.

Questionado sobre a pena de morte na Guiné Equatorial, D. Filomeno Vieira Dias desejou que “as estruturas do Estado possam estar assentes nestes princípios, garantindo a cada cidadão o respeito pela sua dignidade”.

O arcebispo de Luanda sustenta que a CPLP deve ser mais do que “um encontro de amigos, de saudades, de simpatias”, assumindo-se como “um instrumento forte para o reforço da natureza dos Estados que vêm desta tradição comum da lusofonia”.

O presidente da CEAST reúne-se, no contexto da cimeira, com Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa.