Acolher Maria, apesar das dificuldades dos dias actuais marcou missa de envio dos símbolos JMJ

Na homilia da missa de envio dos símbolos da JMJ, Lisboa 2023, que celebrou na Diocese de Menongue, o Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins disse aos jovens que acolher Maria nos dias de dificuldades é o maior consolo que se pode ter.

Na ocasião o assistente espiritual do SDJM, Padre Faustino Hossiagradeceu a presença de Dom Zeferino que esteve com os jovens de Menongue a acompanhar as catequeses e orações.

Por sua vez, o vigário Geral da Diocese de Menongue, Padre Tomás Julião disse que acolher os símbolos da JMJ é uma bênção.

Arcebispo do Huambo celebrou nesta quarta-feira missa de envio dos símbolos da JMJ, Lisboa 2023.

Vamos acompanhar a homilia