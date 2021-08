O Bispo diocesano de Benguela defendeu que o leigo não deve abster-se da política e convida os cristãos a denunciarem as práticas injustas.

Dom António Francisco Jaca falava no último Sábado aos leigos da Diocese de Benguela, no encerramento do mini congresso diocesano do laicado católico que teve lugar, na Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré na cidade Episcopal.

Reportagem de António Mateus