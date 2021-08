Dom Filomeno recomenda aos novos sacerdotes a serem Luz e sal da terra

São três jovens que ao fim da formação chegaram a tão esperada ordenação, sacerdotal para Gregório Manuel e Inocêncio Ngunza e ordenação diaconal para Domingos Jorge.

Agora que se colocam por inteiro ao serviço de Deus, da igreja e dos irmão, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Bispo ordenante os exortou a serem sal e luz do mundo para saborear e iluminar as vidas as pessoas.

A paroquia de São Paulo foi o palco da celebração e o Bispo ordenante aconselhou os neo sacerdotes e diácono a entrarem na vida de Cristo e evitarem as materialidades do mundo, e não esqueceu na sua oração homiletica de destacar o valor da presença e da disponibilidade do obreiro de Deus junto dos fieis.

Vamos acompanhar a homilia