Hercules Camilo Chiloia, é o nome do neo sacerdote do clero diocesano do Lubango, ordenado Sábado último 14 de Agosto, pelo Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi, na paróquia de Nossa Senhora de Assunção/Lage.

O Arcebispo do Lubango, no gozo da plenitude dos dons sacerdotais, exaltou a missão do sacerdote revelando que este serve de mediadores entre homens e mulheres.

Reportagem de Edgar Ganga