Apelos a conversão encerram visita de D. Mbilingi a Paróquia de Nªsrª Fátima do Kuvango

Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi, efectuou visita Pastora à Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Kuvango de 25 a 29 de Agosto, durante a mesma foram confirmados na Fé mais de 70 fiéis daquela comunidade, neste XXII Domingo do tempo comum.

Apelos a conversão marcou o encerramento da visita em que o prelado católico na sua oração homiletica disse que a nossa vida transformada, o coração transformado convertido pela palavra de Deus é que vai dar a nós a possibilidade de sermos transformadores do mundo em que vivemos” é isto que vai fazer homens e mulheres novos, criaturas novas que tem a missão de tornar um mundo melhor, sem corações convertidos, transformados, não teremos comunidades cristas fortes, unidas, que vivem o projecto de salvação, o projecto de libertação de todos os tipos de escravidão e de vícios”.

