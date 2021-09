Restos mortais D. Manuel Franklin transladados para a Sé

Os restos mortais de Dom Manuel Franklim da Costa, foram sepultados nesta Terça-feira 14 de Setembro, na Sé Catedral local.

Depois de exumado do cemitério da Mitcha, onde se encontravam desde 2003, altura da sua morte, uma cerimónia que culminou a deposição dos seus restos mortais na Sé do Lubango marcou o momento da transladação de Dom Franklim da Costa para a sua última e eterna morada.

A conclusão do processo de inumação dos restos mortais de Dom Damião, foi precedida de um encontro com a equipa de medicina legal que deram tratamento no processo de exumação de D. Damião Franklin da Costa.

O encontro teve lugar no hospital central do Lubango, na área de medicina legal e contou com a presença do Arcebispo Metropolita Dom Gabriel Mbilingi.

Reportagem de Edgar Ganga