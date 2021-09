Novo ano Catequetico em Cabinda, D. Belmiro encoraja entrega das Consagradas

O Pastor do Rebanho da Diocese de Cabinda lamentou o facto que poucos padres, nos tempos actuais, não se dediquem a catequese e mostram-se mais disponíveis para outras ocupações que pouco engrandecem a obra do Senhor.

Dom Belmiro recorda que a catequese alimenta a igreja, e que todos devem fazer dela uma prioridade.

Falando durante a Celebração Eucarística da abertura do ano catequetico que aconteceu na Sé catedral de Cabinda, Dom Belmiro pediu mais envolvimento das consagradas no ensino da palavra de Deus, reafirmando que as salas das escolas católicas estão disponíveis para as catequeses, e enalteceu o empenho dos catequistas.

Vamos acompanhar a homilia