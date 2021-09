Saletinos encerram jubileu dos 75 anos com 15 ordenações

Foram praticamente dois dias repletos de actividades, desde Missas, Mesa Redonda, Procissão de velas, Show Musical, homenagens, Ordenações e muitos mais.

Nove freis da congregação foram ordenados diáconos e seis diáconos ao ministério do presbiterado pertencentes a Congregação dos missionários de Lassalete.

A ordenação aconteceu este Domingo, na Missão do Ndunde, Diocese de Benguela, onde aconteceu o encerramento do duplo jubileu, dos 175 anos das aparições de Maria em Lassatele e dos 75 anos de presença missionária em Angola.

Uma celebração presidida pelo Bispo da Diocese do Dundo, Dom Estanislau Marques Chindekasse, concelebrada pelo Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi e pelo Bispo do Namibe, Dom Dionísio Hissilenapo.

Reportagem de António Mateus