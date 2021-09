CEPAMY e OMUNGA expõem realidades culturais dos povos

Neste Sábado 25 de Setembro, aconteceu a feira do refugiado e migrante na praça de alimentação da UCAN, onde mais de 30 nações de todos os continentes expuseram objectos que representam a sua cultura.

Foram expostos desde a alimentação até produtos que identificam a cultura dos povos foram apresentados nesta feira em comemoração a mais um dia dedicado ao Refugiado e Migrante.

Várias entidades do governo e da sociedade civil visitam o certame organizado pela comissão episcopal da pastoral dos migrantes e irinerantes-cepami e a ong omuga, no âmbito do dia mundial do migrante refugiado que se celebra manhã.

Reportagem de João Vissesse