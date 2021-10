“Disciplina e ensino da palavra de Deus” recomendação de D. Filomeno aos seminaristas

Arrancou na manhã deste Sábado 2 de Outubro, no Seminário Maior de Luanda, o ano formativo 2021/2022.

A Missa foi presidida pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, que na sua homilia, realçou a importância dos seminaristas para o futuro da igreja.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira exortou aos seminaristas o ensino da palavra de Deus e a disciplina, alias, duas actividades que constam do programa geral do seminário maior de Luanda, absolutamente necessárias.

Vamos acompanhar a homilia