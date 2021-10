Arcebispo de Luanda pede seriedade e responsabilidade na missão de evangelizar

Arcebispo de Luanda recorda que o contexto de hoje a par de Luanda requer maior engajamento para dar resposta positiva as várias questões de evangelização.

Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias que falou na abertura do Mês missionário que teve lugar na tarde deste Domingo na paróquia da Sagrada Família apelou aos presentes para encarar com seriedade essa missão de anunciar e levar a boa nova.

Presentes no acto, e a concelebrar vários sacerdotes do clero, religiosos bem como de jovens que, nas suas comunidades, trabalham na dinamização da pastoral.

Reportagem de Jerónimo Domiano