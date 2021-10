Bispos da CEAST arrancam Assembleia sobre o clima de insegurança pública e a necessidade de um ambiente político equilibrado

Os Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé " CEAST" encontram-se reunidos de 06 a 11 de Outubro, em Luanda, para a sua plenária anual, a II deste ano de 2021.

Dentre os diversos assuntos ligados a vida eclesial angolana está em pauta a eleições da nova direcção Conselho Permanente da CEAST, que regerá os destinos da Igreja Católica em Angola por 3 anos (2021-2013), para além das Jornadas Nacionais da juventude e as jornadas Mundiais da Juventude, o sínodo dos Bispos.

Na abertura desta assembleia o Presidente da CEAST, Dom Filomeno do Nascimento, ressaltou na sua nota o visível clima de insegurança pública que se vai agravando sobretudo nos grandes centros urbanos, dos quais não estão ilesos os templos católicos, constantes vítimas de profanação e assaltos violentos.

O Arcebispo de Luanda, alertou ainda para um clima de terror que toma conta das pessoas de uma forma geral, provocadas pela insegurança, ameaçando a tranquilidade pública, ante uma aparente e na acção das forças da ordem.

Este clima de insegurança que afecta bens públicos como as infraestruturas e equipamentos sociais de grande utilidade, preocupa o colégio Episcopal angolano, por isso os Bispos alertam para as consequências destes factos e pedem a Polícia Nacional que recupere o seu lugar de protecção as pessoas e aos bens sociais.

Em relação ao actual panorama político que será igualmente objecto de análise nesta plenária do colégio Episcopal Católico em Angola, na sequência das observações feitas pelos Bispos da CEAST, destacou-se igualmente as referencias ao actual momento político, neste particular os Prelados Católicos pedem equilíbrio, moderação e sabedoria para a condução do actual momento.

No capítulo pastoral, os prelados observam ser necessário recuperar a mística da catequese em vários lugares do nosso território, Os prelados notam que se observa alguma aridez neste particular e por isso recomendam um repensar dos actuais modelos de catequese que respondam as novas realidades sociais e acompanhem as dinâmicas sociais modernas nos vários espaços.

