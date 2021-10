Novas direcções da CEAST, UCAN e RE conhecida esta no fim dos trabalhos dos Bispos

Nesta Segunda-feira, os Bispos da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé-CEAST, encerram a II Assembleia que aconteceu de 6-11 de Outubro de 2021.

Diversos assuntos ligados a vida eclesial de Angola, a situação social e política do País, as Jornadas Nacionais da juventude e as jornadas Mundiais da Juventude, e o Sínodo dos Bispos sobre o tema da sinodalidade, foram dos vários temas que os prelados católicos abordaram nesta Plenária.

De salientar que esta plenária foi electiva, D. Filomeno do Nascimento Vieira Dias deixa a Presidência da CEAST, e serão conhecidos também o novo director da Rádio Ecclesia e o Reitor da Universidade Católica de Angola.

Na missa matinal desta Segunda-feira que a Ecclesia transmite a partir da Capela da CEAST, D. António Jaca, secretário-geral, agradeceu em nome da direcção que termina os seus serviços nesses 6 anos.