Sínodo é o Caminhar Juntos

Na Arquidiocese do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, adiantou que cada filho e filha de Deus Baptizado tem que se comprometer com a igreja, ama-la e servi-la” caminhar juntos como irmãos na partilha dos mesmo sentimentos e na escuta mútua é um Dom” Adiantou Dom Zeca Arcebispo do Huambo.

O prelado católico explicou aos presentes na celebração o significado da origem da palavra Sínodo”é a assembleia do povo de Deus convocada pelo Santo Padre Com o tema por uma Igreja sinodal comunhão participação e missão.

O Arcebispo do Huambo, falou da graça” uma graça que toda vez aceite pelo cristão o afasta da tentação do egoísmo, da procura de interesses pessoais e da tentação de procura de privilégios e vantagens de interesses pessoais, daqueles e aquelas que só pensam em si mesmo e colocam o seu “eu” desmedido no centro das suas vidas”.