Fome volta a matar na província do Huambo, denuncia Dom Zeca Martins

Dom Zeferino visita pela primeira vez a missão de Santa Isabel kayumbuca no Município do Mungo que dista a mais de 150 km da cidade do Huambo, onde constatou a morte de Fome 11 pessoas de fome.

O Arcebispo do Huambo falava no encerramento da visita de 3 dias que efectuou a esta comunidade.

Dom Zeca apelou aos fieis presentes que não deixem de trabalhar a terra e pediu para que o senhor derrame chuvas, para que não haja dificuldades no cultivo e assim as populações possam recolher os produtos que cultivam para sua alimentação.

Reportagem de Flaviana Samba