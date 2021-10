Nova direcção da Ecclesia toma posse, e quer uma equipa sólida para os desafios eleitorais

Padre Augusto Epalanga e Frei António Estêvão, tomaram posse na manhã desta Quarta-feira como gestores da Rádio Ecclesia, numa cerimónia orientada pelo Secretário-geral da CEAST, Dom Maurício Camuto.

Frei António Estêvão, novo Director de informação da Rádio Ecclesia, é Sacerdote da ordem dos pregadores, ou simplesmente, dominicano, é natural do Libolo, província do Kwanza-sul.

O Frei Estevão, foi pároco da Igreja do Carmo, editor chefe do magazine religioso e realizador de tantos outros programas que animam esta casa de Rádio no período de 2003 a 2014.

Padre Augusto, novo Director da Rádio Ecclesia, coloca no centro das prioridades a formação dos profissionais para uma gestão eficaz do processo eleitoral que se avizinha.

Reportagem de Jerónimo Domiano