Comunidades no Lubango participam na Xº Peregrinação Muxima do Toco

Na arquidiocese do Lubango encerrou neste Domingo a Xº Edição da Peregrinação Nossa Senhora Mamã Muxima do Toco que decorreu de 29 a 31 de Outubro sob lema: Com Mamã Muxima Caminhemos como Igreja Sinodal”

As actividades foram restritas só com a comunidade cristã do Lubango.

A missa de encerramento foi presidida pelo Arcebispo emérito do Lubango Dom Zacarias Kamwenho, co presidiram os missionários daquela comunidade a destacar o Pároco Padre Américo Costa.

Reportagem de Edgar Ganga