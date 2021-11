Arcebispo do Lubango retrata comunidade do Munhino

O Arcebispo Metropolita do Lubango Dom Gabriel Mbilingi encerrou neste Domingo a visita pastoral a paróquia do Puríssimo Coração de Maria, no Munhino, que teve o seu início na passada Quinta-feira.

Fizeram parte da co-presidência da missa os padres Emanuel Muodebelu pároco e Santos Tchipandeca secretário do Arcebispo do Lubango, na ocasião foram confirmados na fé 44 catecúmenos.

Na sua exortação homiletica, Dom Mbilingi, fez saber que a graça de Deus não faz extensão de pessoas, crença ou raça e confortou os cristão a permanecerem fiéis a palavra a misericórdia e ao amor de Deus.

Reportagem de Edgar Ganga.