Presidente da CEPAMI manifesta preocupação no acolhimento da pessoa do imigrante assim como da sua inserção na sociedade.

Dom Zeferino Martins que falou à margem da X Assembleia Geral da CEPAMI que contou com a presença de delegados de 12 dioceses de Angola, invoca a falta de clareza das leis para com a pessoa do imigrante como empecilho principal.

O presidente da comissão Episcopal para a pastoral dos migrantes e itinerantes da CEAST refere que as insuficiências na clareza das leis para com a pessoa do imigrante, coloca muitos destes fora do cumprimento dos procedimentos administrativos.

Reportagem de Jerónimo Domiano