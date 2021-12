Arcebispo de Luanda recebe cumprimentos de Natal

O Arcebispo de Luanda, recebeu hoje cumprimentos de natal e de bom ano, do Clero da Arquidiocese de Luanda. O acto teve lugar no Seminário Maior de Luanda. Ao tomar a palavra, Dom Filomeno referiu que o momento é de partilha de afectos entre aqueles que estão comprometidos com Cristo.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias defende igualmente o reforço da uma pastoral social e de solidariedade, dando exemplos do que ocorreu no ano que está a acabar.

A cerimónia serviu igualmente para a apresentação do relatório de balanço das actividades pastorais desenvolvidas pela arquidiocese durante o ano que está prestes a terminar.