Dom Kiala apela pais a reflectirem sobre a qualidade do tempo que oferecem aos filhos

O Arcebispo de Malanje disse neste Domingo dedicado a Sagrada Família, que os pais deviam reflectir melhor no tempo e na qualidade do mesmo tempo que têm com os seus filhos.

O prelado celebrou na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima da Maxinde, numa missa campal concelebrado pelos sacerdotes e contou com a presença de várias famílias que foram enviados a anunciarem a boa nova.

Dom Luzizila Kiala, na sua homilia, recordou aos esposos que a atenção dada durante o namoro deve ser a mesma a prevalecer no lar, para que os problemas sociais possam ser superados pelas famílias.