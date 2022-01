Consolidação da Paz passa pela instrução e educação dos jovens, defende D.Kiala

No dia em que a Igreja celebrou o dia mundial da Paz, o Arcebispo da Arquidiocese de Malanje Dom Luzizila Kiala, apela aos governantes no sentido de apostarem mais no ensino dos jovens para que a educação seja um sector mais desenvolvido no seio deles para ajudarem o país a melhorar no aspecto económico, político e social.

O Prelado fez esta chamada de atenção quando falava durante a homilia da missa campal da Epifania do Senhor que presidiu pela primeira vez na paróquia do Sagrado Coração de Jesus onde deu a sua bênção aos mais pequenos.

Apoiando-se as palavras do Papa Francisco, sobre como devemos caminhar no novo ano, o Arcebispo de Malanje, Dom luzizila kiala disse que o diálogo entre os mais velhos e as novas gerações deve ser permanente para se evitar o conflito entre as gerações.

O Arcebispo de Malanje disse ainda que a educação e formação dos jovens, deve ser uma prioridade para se preservar a paz e quando se vive na fé cristã, não deve haver espaço para muros de divisão, como, tribalismo e outros.