D.Mbilingi apela cristão e gestores públicos a não se manterem no poder com recurso a violência como fez Herodes

O prelado fez este apelo quando celebrava na solenidade da Epifania do Senhor celebrado neste Domingo, na Capela de Nossa Senhora da Aparecida, no bairro da Tchavola, município do Lubango.

O Arcebispo Metropolita do Lubango apelou ainda aos cristãos e gestores públicos a não se manterem no poder com recurso a violência como fez Herodes, dizendo mesmo que esses gestores não devem eliminar pessoas para se manterem no poder e aponta Jesus como modelo a ser seguido para o exercício do poder.

Reportagem de Edgar Ganga