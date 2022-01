D.Mbilingi destaca contributo das congregações religiosas

Ainda os ecos da celebração de encerramento do jubileu dos 100 anos de Fundação da Congregação das Irmãs Missionárias do Espírito Santo que teve lugar na Paróquia do Espírito Santo Paráclito, na Arquidiocese do Huambo, O Arcebispo do Lubango que celebrou a missa, homenageou o trabalho prestado pelas religiosas.

Dom Gabriel Mbilingui disse mesmo que em período de conflito em Angola, algumas religiosas da referida congregação chegaram a pagar com sangue a sua persistência em trabalhar junto de comunidades do interior, onde desenvolviam actividades em prol da educação, saúde e não só.

A missa presidida pelo Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingui contou com as presenças do Arcebispo do Huambo Dom Zeferino Zeca Martins, do Arcebispo Emérito Dom Francisco Vity e Dom Maurício Agostinho Camuto Bispo da Diocese de Caxito, contou ainda com a presença de sacerdotes do clero diocesano e de congregações religiosas, irmãs de diversas congregações, convidados e fiéis da Tchiva.