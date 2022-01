Seminário Leonardo Sikufinde tem novo Reitor

O Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi empossou nesta Quarta-feira o Padre Manuel Kalengue Tchissinge como Reitor do Seminário Maior Padre Leonardo Sikufindi secção de Teologia na Arquidiocese do Lubango numa missa na Missão de Nossa Senhora das Vitórias do Jau.

O Padre Manuel Kalengue é o segundo reitor e sucede Dom Joaquim Nyanganga Tyombe Bispo da diocese do Uige o primeiro Reitor daquele seminário.

Repórter Edgar Ganga