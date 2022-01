Benguela prepara-se para ordenação de Dom Estêvão Binga

A Diocese de Benguela caminha a passos largos para o dia da sagração episcopal do primeiro Bispo auxiliar da Diocese, numa altura em que os preparativos para o dia seis de Fevereiro dia da Missa solene, caminham a bom ritmo, de acordo com o Vigário Episcopal para o clero, Padre Martinho Kavaya, em entrevista a emissora Católica de Angola, na manhã desta quarta-feira, onde confirmou igualmente a presença dos Bispos da CEAST em Benguela, para a realização da primeira plenária dos prelados Católicos.

Dom Estêvão Binga já ocupou várias funções pastorais, é desde 2005 Reitor do Seminário Maior do Bom Pastor (Benguela), Secção de Teologia, obteve o grau de Doutor em Teologia Dogmática, na Faculdade de Teologia do Norte, Sede de Burgos, em Espanha (2002).

Reportagem de António Mateus