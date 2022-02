Dom Imbamba considera assustadora actual situação

Arrancou nesta Terça-feira 1 de Fevereiro, na diocese de Benguela, a I Plenária anual dos Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST).

A vida eclesial, política e social do país, vão merecer análise dos Bispos até ao próximo dia 7 de Fevereiro.

No acto de abertura, D. José Manuel Imbamba, presidente da CEAST começou por radiografar as principais actividades realizadas desde a última plenária em 2021.

O Sínodo dos Bispos convocado pelo Santo Padre foi das grandes actividades mencionadas.

“Em Angola como em toda a igreja dispersa pelo mundo o Sinodo é uma ocasião privilegiada de viver e reforçar a comunhão eclesial, participando na busca de melhores caminhos no contexto dos desafios da nossa realidade e do nosso tempo” disse D. Imbamba.

“Atualmente esta em curso em Angola a fase diocesana na sua etapa paroquial, a julgar pelo acompanhamento da Comissão Nacional e das Comissões Diocesanas”, realçou o presidente da CEAST.

Outro destaque recaiu para a ordenação de três novos bispos, “a igreja angolana acolheu com alegria, entusiamo e gratidão a Deus a nomeação de novos bispos da CEAST pelo Papa Francisco, nomeadamente D. António Bengue, D. Fernando Francisco e D. Estevão Binga, respectivamente bispos auxiliares de Luanda e Benguela.

No âmbito social o presidente da CEAST manifestou preocupação com o surgimento de novas variantes da Covid 19 e a pobreza por parte de muitas famílias que contínua assustadora, o facto é sustentado com relatos e testemunho de pessoas que recorrem aos contentores de lixo em busca de alimentos.

A seca no sul do país e a consequente fome continuam a ser um drama para muitas famílias, é o urgente a resolução deste problema, alertou D. Imbamba

Dom José Manuel Imbamba afirmou também que actualmente verifica se um perigoso vazio de diálogo entre os governantes e os governados entre as lideranças partidárias e entre os vários actores cívicos, elevando ainda mais os níveis de ansiedade, radicalismos, intolerância, indisciplina, violência física, verbal, moral e psicológica.

O ano de 2022 é o ano das eleições gerais em Angola, D. José Manuel Imbamba apelou, por isso a um alto sentido de responsabilidade e renovou o convite, no sentido de todos participarem das eleições e convidou os fiéis católicos a evitar o absentismo.