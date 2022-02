Matrimónio concordatário já funciona em Angola

A Diocese de Benguela acolhe desde esta Segunda-feira 1, até 7 de Fevereiro, a I Assembleia Plenária anual da CEAST.

No resumo do dia, o porta-voz da CEAST, Dom Belmiro Chissengueti, falou da exposição do Matrimónio concordatario, que já vigora no país desde 1 de Fevereiro, mas existe ainda muitas Dioceses e até conservatórias ainda não estão preparadas, tem que haver o processo de formação e multi-conhecimento, para que se possa ver as vantagens que esse casamento permite, principalmente a redução de cerimónias.

O diálogo entre as dioceses e as conservatórias provinciais continuara para que se chegue ao patamar que se pretende.

O primeiro dia de trabalhos dos bispos da CEAST, ficou marcado com abordagens sobre a situação sócio económica do país, foi ainda aprovada a mensagem pastoral sobre as eleições gerais, que terão lugar este ano no país, bem como, aprovada a mensagem pastoral, do segundo ano do triénio dedicado a criança que estará voltado para a educação de fé dos menores.

A semana nacional de solidariedade faz da parte da agenda dos bispos. Uma semana que já acontecia, em 2019 e 2020 e foi interrompida por causa da pandemia da Covid 19”queremos relançar para que a igreja possa ter capacidade de resposta rápida diante das situações que afligem as nossas comunidades, a fome, seca, e outros males”.