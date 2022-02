Bispos da CEAST preparam mensagem sobre as eleições

As eleições em Angola acontecem no mês de Agosto do ano 2022, e os Bispos da CEAST reunidos desde o dia 1 de Fevereiro na Diocese de Benguela, já aprovaram a mensagem pastoral sobre as eleições, que será publicada na próxima Segunda –feira 7 de Fevereiro no encerramento da I Plenária anual.

“ Uma mensagem que visa encorajar o dialogo a transparência no processo, encorajar a participação dos cidadãos para que não vejam as eleições como um processo estranho, mais um dado elemento importante no exercício da cidadania”.