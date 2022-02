“ Por uma nação a construir e um estado a consolidar” Bispos enceram I Plenária anual

Encerrou nesta Segunda-feira, a I Assembleia Plenária anual da CEAST, que aconteceu de 1 a 7 de Fevereiro de 2022, na Diocese de Benguela.

De recordar que na sessão de abertura o presidente da CEAST e Arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba, dividiu o seu discurso na vertentes Ecclesial e Social.

Na Ecclesial destacou a abertura e a vivencia da fase diocesana do Sínodo, as nomeações e ordenações dos 3 novos bispos que vão reforçar a CEAST e as respectivas Dioceses, Luanda e Benguela.

A I Plenária anual dos Bispos, produziu um comunicado de imprensa e uma Mensagem pastoral sobre as eleições de 2022, onde o Presidente da CEAST, Dom José Manuel Imbamba fez a leitura da mesma.

Entre os vários pontos apresentados nesta mensagem pastoral, os Bispos recordaram a consciência dos angolanos que todos temos uma nação a construir e um estado a consolidar.