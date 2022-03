Caritas lança Semana Nacional de Solidariedade

A Caritas de Angola lançou Sexta-feira 11 de Fevereiro, a Semana Nacional de Solidariedade, que foi lançada neste II Domingo da Quaresma.

Em conferência de imprensa em que se apresentaram as linhas principais que vão guiar este momento inteiramente voltado para a caridade “cuidar do próximo e do meio ambiente” é o lema desta jornada, segundo disse do Director da Caritas de Angola, José Quintas.

A semana lançada, prevê actividades diversas que vão marcar a semana, a ser vivida em todo o País, os mentores desta celebração convidam todos a abraçarem o espírito desta jornada.

Reportagem de Jerónimo Domiano