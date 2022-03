Bispo de Menongue apresenta preocupações sociais ao PR

Principais dificuldades da província do Kuando Kubango no centro do diálogo entre o Bispo da Diocese de Menongue e o Presidente da República, João Lourenço, no encontro que manteve com as autoridades tradicionais e religiosas, no âmbito da visita de 2 dias naquela província.

Dom Leopoldo Ndakalako, foi ouvido em audiência pelo Presidente da República com quem abordou as preocupações sociais e falou da reconstrução das missões destruídas pela guerra.

Reportagem de Marcolino Chiungue