A Diocese de Benguela encerrou neste Domingo a fase Diocesana do Sínodo dos Bispos, com a elaboração da síntese que será remetida à fase nacional do sínodo convocado pelo Papa Francisco.

O Bispo Dom António Francisco Jaca presidiu a eucaristia de encerramento depois de uma semana intensa de reflexões sobre a caminhada sinodal, na Diocese de Benguela.

Reportagem de António Mateus