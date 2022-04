Ir. Maria de Assunção toma posse Reitora da UCAN

“Trago neste momento, um sentimento de gratidão a Deus, porque apesar da sociedade tender para o machismo, a igreja ensina a confiar nas potencialidades, independentemente da condição, sexo ou raça”.

Palavras da Magnifica Reitora da UCAN, a Madre Maria de Assunção, na tomada de posse que aconteceu nesta Quinta-feira, nas instalações da Universidade Católica de Angola.

Cerimónia oficial de tomada de posse da Reitora da UCAN, Professora Doutora, Maria de Assunção.

A cerimónia foi presidida por Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda e Magno Chancelar da Universidade Católica de Angola.

Presentes ainda o Presidente da CEAST, Dom José Manuel Imbamba, representante do Ministério do Ensino Superior Ciência, Tecnologia e Inovação, Deputados, Distintos membros do Corpo reitoral, decanos, directores da UCAN e Estudantes.

Maria de Assunção, nascida na província do Huambo, pertence ao Instituto Franciscano de Maria.

Reportagem Andreza Armisio