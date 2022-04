Assumamos a renovação das nossas promessas sacerdotais diz D. Zeca Martins

Várias dioceses já celebram desde ontem, de forma antecipada e por questões pastorais, a missa Crismal que tradicionalmente é celebrada na Quinta-feira Santa.

Na Arquidiocese do Huambo, durante a missa crismal em que se renovaram as promessas sacerdotais, Dom Zeferino Zeca Martins, dirigiu-se aos sacerdotes recordadando a identidade sacerddotal congregada na comunidade eclesial, que nos colocava no caminho sinodal.

Finalmente o Arcebispo do Huambo deixou um recado especial a todos os consagrados e sobretudo aos sacerdotes de um modo particular.

“ Assumamos a renovação das nossas promessas sacerdotais, com a consciencia clara, e o proposito de sermos mais disciplos missionários para sermos mais irmãos uns dos outros, mais obedientes e mais fieis ao dom do sacerdocio quer na condição de baptizado, quer na condição de consagrados e que em tudo Deus seja sempre louvado”.