Diocesanos de Viana em peregrinação a Calumbo

A diocese de Viana prepara ao detalhe a festa de São José de Calumbo, neste ano o evento acontece de 30 de Abril a 01 de Maio sob lema: “São José, ensina-nos a proteger a vida”. Várias intenções desde os cuidados pelas crianças angolanas, bem como o êxito das eleições gerais a serem realizadas em Agosto próximo.

Na manhã deste Sábado aconteceu a abertura da peregrinação com uma celebração eucarística presidida pelo Padre Felismino Catchiputia, pároco de Santa Cruz, que destacou a figura de São José e pediu para que se reza pela justiça no país.

De seguida foi proferida a Catequese sobre a protecção da vida a partir do útero materno com a prelecção Ir. Jovina Martins da Costa Missionária das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Amparo.