D. Mbilingi encerra visita com apelos a escuta da palavra

Arcebispo do Lubango Encerrou este Domingo, dedicado a oração pelas vocações e ao Bom Pastor, a visita Pastoral na Paróquia da Imaculada Conceição do Lubango com apelos a escuta da palavra e confirmação da fé dos fiéis.

A visita teve início na passada Sexta-feira, 6 de Maio onde o Arcebispo Metropolita foi recebido com cânticos de alegria da comunidade que muito espera por essa visita.

Dom Gabriel Mbilingi dividiu a sua visita em dois temas, um que foi dedicado a Sinodalidade e o outro o triénio que a CEAST dedicou a Criança.

Desde 2015 que a comunidade não recebe visita Pastoral do seu Pastor, por isso os fiéis da Imaculada Conceição mostraram satisfação e gratidão pela presença do pastor.

A missa de encerramento presidida por Dom Mbilingi, foi campal e coopresidida por vários sacerdotes Claretianos com destaque ao Pároco Inácio Kahamba, Padre Santos Tchipandeca do clero diocesano, secretário do Arcebispo do Lubango.

Reportagem de Edgar ganga