Males como homicídios e desrespeito às leis são fruto da ausência de Deus no seio dos homens, diz D.Jaca

O Bispo de Benguela afirmou que os males como a criminalidade, o desrespeito às leis, homicídios e muitas outras práticas, são frutos da ausência de Deus no seio dos homens.

Dom António Francisco Jaca fez tais declarações, na homilia da Missa do Domingo do Bom Pastor, no município do Caimbambo, onde esteve em visita pastoral.

O prelado católico apelou ainda aos diocesanos a continuidade da caminhada sinodal, através de acções que aproximam o homem a Deus.

Reportagem de António Mateus