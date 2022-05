Em Malange, famílias aconselhadas a fazer do amor estilo de vida

Depois de terem celebrado a primeira missa no Domingo passado na quase paróquia São José da Quizanga, desta vez os três recém ordenados Padre Bento Lucas Candangongo, Nelson da Cruz e António Bento da Arquidiocese de Malanje, presidiram à primeira missa do VIº Domingo da Páscoa na paróquia Nossa Senhora de Fátima da Maxinde, onde foram recebidos com cânticos de louvor.

Da homilia fizeram-se sonantes os apelos ao exercício diário do amor no seio das famílias.

Reportagem de António Clemente