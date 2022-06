O Bispo auxiliar da Diocese de Benguela Dom Estevão Binga chamou atenção aos movimentos da Igreja a não envolverem-se em campanhas políticas, nestes tempos em que se aproximam as eleições. Prelado teceu tais considerações na Missa da Solenidade do Pentecostes, celebrada na Paróquia do Divino Espírito Santo na cidade Episcopal.

Reportagem com António Mateus