Dom Belmiro reprova a transição automática no ensino angolano

Dom Belmiro Chissengueti chama de inutilidade académica as classes de transição automática no ensino geral Angolano e entende que têm contribuído para o Analfabetismo no país.

O prelado Católico fala numa altura em que se deu iniciou aos exames de fim do ano lectivo 2022, pelo que recomenda maior atenção ao processo de ensino e aprendizagem.

“Não concordo absolutamente em nada com estas perspectivas de classes onde não se reprova, é uma inutilidade académica ter alunos na escola que já sabem que vão aprovar, qual é o esforço que ele vai fazer para aprender? “ Interrogou o prelado católico.

Reportagem Ermita Comba