Algumas dioceses tiveram problemas para a Procissão do Corpo e Sangue de Cristo

Os Sacerdotes da Arquidiocese de Malanje repudiam atitude do Governo do Kwata-Kanawa, de Sitiar a cidade para organizar uma actividade denominada “TROFEU CIDADE DE MALANJE AUTOMOBILISMO E MOTOCICLISMO”, numa altura em que os fiéis se preparavam para a tradicional procissão do Corpo e Sangue de Cristo, marcada para as catorze horas de Domingo, partindo da paróquia Santos Mártires da Uganda do bairro Catepa até a paróquia Nossa Senhora de Assunção Sé-Catedral

Para o chanceler da Curia Arquidiocesana de Malanje Padre Nelson da Cruz, que falava na homilia da missa da solenidade do Corpo e Sangue de Cristo presidida na quase paróquia Nossa Senhora das Merces da Vila Matilde, lamentou o sucedido e afirmou que o Governo de Malanje ainda não acredita a presença de Deus na hóstia Consagrada.

Já em Cabinda, Dom Belmiro na missa desta Segunda-feira, no Paço Episcopal, denunciou a existência de factores que quase impediram a realização da procissão do Corpo e Sangue de Cristo.

Dom Belmiro, lamentou também que os órgãos de comunicação social local não tenham dado cobertura ao evento religioso tão marcante para vida dos cristãos católicos.