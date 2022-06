Bispo do Dundo encerra XIª Peregrinação à missão católica do Mussuco

Dom Estanislau Marques Chindecasse, Bispo da Diocese do Dundo, encerrou neste XIIIº Domingo, a XIª Peregrinação à missão católica do Mussuco, Luremo, Município do Cuango.

Na sua homilia Dom Chindekasse, aconselhou a comunidade a renovar a confiança em Deus” Não só nos momentos luminosos da nossa vida quando tudo corre bem, mas sobretudo também nos momentos tenebrosos e difíceis”.

O prelado acrescentou ainda que existe muitos os dias nublados desta vida e será que sentimos realmente a presença de Deus? Esse Deus que vem ao nosso encontro, nestes dias de aridez? Quantas são as pessoas que atravessam vales tenebrosos, mas é neste momento que Deus vai ao seu encontro e resgata levando para lugares seguros em verdes prados” É necessário termos uma fé que saiba aplicar-se ao senhor, uma fé que não se deixa apagar diante dos ventos e contra ventos desta vida”.