Huambo encerra reflexões sobre a família

A Arquidiocese do Huambo encerrou neste Domingo a Semana da Família, de acordo com o X encontro da família que aconteceu em Roma.

O ser Cristão na era digital, os Médias e os meios tecnológicos na família, acompanhamento à educação dos filhos, Amor em Família: foram os temas abordados.

Participaram mais de 60 delegados, e aconteceu na Biblioteca do Instituto Superior politécnico Católico do Huambo.

Na missa de encerramento que aconteceu neste XIII Domingo do tempo comum, anos pares, o Assistente Eclesiástico das Famílias na Arquidiocese do Huambo, Padre Adriano Supuleta exortou às famílias presentes no encerramento da jornada de reflexão sobre a família que para salvar o mundo Deus conta com as famílias.