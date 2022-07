Delegados da semana bíblica nacional fazem balanço positivo do evento

As crianças, afirmação da vida”, esteve no centro dos debates da Semana Bíblica Nacional que decorreu de 5 a 8 de Julho no Centro de espiritualidade dos Pobres Servos da Divina Providencia, em Luanda.

O padre Bonifácio Tchibonto director nacional da pastoral bíblica faz balanço positivo do evento pelo número de participantes, com representação de quase todas Dioceses e também pela qualidade dos temas apresentados pelos conferencistas.