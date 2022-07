Sínodo em destaque no segundo dia de trabalho dos Bispos da CEAST

Os trabalhos da II Assembleia Plenária dos Bispos da CEAST, prosseguem aqui na sede em Luanda.

Nesta Sexta-feira 15, segundo dia dos foi totalmente dedicado ao Sínodo que a Igreja vai vivendo por esta altura.

Os prelados da CEAST passaram em revista os vários momentos do Sínodo e fazem apreciação positiva para além de terem mencionado aspectos que precisam de ser aprimorados.

Sendo o Sínodo um momento em que a Igreja dialoga consigo própria, os Bispos avaliaram igualmente a relação com as outras igrejas no âmbito do ecumenismo, abordaram ainda a vivência cristã e a sua relação com os sacramentos e deixam sérias preocupações sobre a conduta de muitos cristãos.