Presidente da CEAST diz que obras na Muxima representa reconhecimento da fé em Angola

Nesta Terça –feira 19 de Julho, os bispos da CEAST reunidos na II Assembleia Plenária da CEAST-2022, rumaram para o santuário da Muxima, onde testemunharam o acto de lançamento e bênção da 1º pedra para a construção da Básica da Muxima e a requalificação da sua respectiva vila que dista a 130 km da cidade de Luanda.

Falando aos órgãos de Comunicação, O presidente da CEAST, Dom Manuel Imbamba, considerou ser um reconhecimento do crescimento da fé da Igreja em Angola.

“ O Santuário da Muxima é um emblema nacional, um emblema que regenera a vida das famílias, das pessoas, a vida do nosso país, por isto esta requalificação quer significar de grande importância, um dar de melhor condições para que este espaço continue a acolher pessoas, comunidades, famílias e saírem daqui com a força da graça do senhor com a projecção de Maria e com toda a riqueza espiritual que daqui se ganha para podermos continuar a estender o reino de Deus lá onde for necessário” adiantou Dom Imbamba.

Para o Vigário Episcopal para a pastoral de Viana, Padre Domingos Pestana a empreitada de construção que se materializa, é o concretizar de um projecto a muito sonhado” Nesta pedra esta o sonho de cada um de nós angolanos, desde o momento em que o projecto foi apresentado a sua Santidade Bento XVI”.

Para além da componente da fé, o reitor do santuário ressalta o alavancamento do turismo cultural e religioso.

Padre Vicente de Melo, está consciente que este projecto vai agrega vários serviços para bem quer dos peregrinos como dos habitantes da vila da Muxima.

O Presidente da República, João Lourenço, autorizou, por despachos, em 2018, a requalificação da vila e do santuário da Muxima, num orçamento total próximo dos 91 mil 620 milhões 393 mil e 916 kwanzas. João Lourenço falou das valências do projecto por si lançado e para os fiéis católicos e não só, dos habitantes locais e da população em geral.