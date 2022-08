Arcebispo do Huambo considera que munícipes do Mungo vivem de extrema carência

A preocupação foi apresentada este Domingo, no fim da visita de 4 dias que o Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, efectuou a esta comunidade, que terminou com uma celebração Eucarística.

Um leque de actividades marcou a estadia do pastor da Arquidiocese do Huambo, desde reuniões com catequista a auscultação com as comunidades e a visita pela primeira vez ao centro de Essanju comuna de Cambuemgo.

Dom Zeca esteve acompanhado pelo Arcebispo emérito do Huambo, Dom Francisco Vity, que neste ultimo Sábado confirmou na fé mais de 64 jovens, na missão de Santa Isabel Caiubumca.

O ponto mais alto da visita aconteceu neste XVIII Domingo do tempo comum, na Paróquia de Nossa Senhora de Fatima, onde o Arcebispo encorajou a comunidade a estar firme diante as adversidades do mundo.

Reportagem de Flaviana Samba