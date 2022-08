XVIIIª Jornada da vida consagrada, decorre sob o signo da Sinodalidade

Sob lema "A Vida Consagrada em Angola: Comunhão, Participação e Missão. Questões Actuais", arrancou na manhã desta Quarta-feira no colégio das Irmãs de São José de Cluny em Luanda, a 18ª jornada da vida consagrada, numa promoção da Conferência dos Superiores Maiores Religiosos de Angola, CSIRMA.

Nas primeiras da manhã desta Quarta –feira os superiores dos Institutos de vida consagrada masculinos e femininos reflectiram sobre o posicionamento dos religiosos com relação à política, em tempo de eleições que segundo o presidente da Conferência dos Superiores Maiores Religiosos de Angola, Padre João Pedro Fernandes, não fazem politica partidária, mas devem contribuir com acções, concreto tendo em conta o cuidado do bem comum.

Reportagem João Vissesse